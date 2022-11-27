Главный тренер сборной Японии: «Выложимся по полной против Испании»

Главный тренер сборной Японии заявил, что команда выложится по полной против Испании в матче ЧМ-2022

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу поделился эмоциями после поражения от Коста-Рики (0:1) в матче группового этапа ЧМ-2022.

«Мы старались не пропустить гол. Первый тайм был не очень хорошим, но я думаю, что мы контролировали игру, и во втором тайме гораздо больше владели мячом. Но этого было недостаточно. Мы проиграли эту игру, но у нас есть еще одна, и с этого момента мы должны подготовиться к ней наилучшим образом.

Япония выложится по полной против Испании. Мы посмотрим их сегодняшнюю игру против Германии и постараемся подготовиться как можно лучше. Игра с Испанией будет сложной и напряженной. У нас еще есть шанс», — приводит слова Мориясу Marca.

Коста-Рика поднялась на третье место в группе E с 3 очками, команда уступает лидирующей Испании и идущей на второй строчке Японии по разности забитых и пропущенных мячей. Последнее место в группе занимает Германия, у нее 0 очков.

В третьем туре сборная Японии сыграет против Испании, а Коста-Рика — против Германии. Оба матча состоятся 1 декабря и начнутся в 22.00 (мск).