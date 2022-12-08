Сампаоли назвал причину вылета Испании с ЧМ-2022

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал выступление сборной Испании на чемпионате мира-2022 в Катаре. В матче 1/8 финала турнира испанцы уступили Марокко (0:0, 0:3 — по пен.) и покинули мировое первенство.

«Мне показалось, что Испания так и не сыграла в полную силу на чемпионате мира. Я считал эту команду одним из главных фаворитов турнира. Думаю, им не хватило везения. Испании недоставало удачи в те моменты, когда она была очень нужна. В итоге это привело к вылету», — приводит слова специалиста Marca.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Марокко, одолевшая испанцев, встретится с Португалией в матче 1/4 финала мирового первенства 10 декабря, начало — 18.00 (мск).