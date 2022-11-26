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26 ноября, 20:00

Талалаев: «Учим футболистов, как на анализе своих действий, на анализе соперников, так и на лучших примерах футбола в Катаре»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, что внимательно следит за матчами чемпионата мира в Катаре.

— Смотрите ли вы чемпионат мира с командой? Обсуждаете ли с игроками моменты? Подметили как тренер что-то интересное?

— Мы не только смотрим, но и делимся эпизодами с командой перед каждым соперником. Например, переходя на 4 защитника, мы показывали игру сборной Бразилии. Это одна из самых дисциплинированных команд. Когда вы последний раз видели такую сборную, где сохраняется баланс игры? Оба фланга никогда не бегут вперед. Как пример показали сегодня и попросили, чтобы не было дисбаланса. При этом пропустили три быстрые атаки от «Урала», после которых были опасные моменты и выходы один на один. Прессинг сборной Канады — самое яркое для меня. В матчах против Бельгии. Провожу параллели для нашей команды. Мы научились прессинговать, но после отбора мяча мы ничего не можем сделать, как и канадцы, которые даже пенальти не забили. Безусловно, мы учим футболистов, как на анализе своих действий, на анализе соперников, так и на лучших примерах футбола в Катаре.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://torpedo.ru/news/44705/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Андрей Талалаев
ФК Торпедо (Москва)
2
0
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