Глеб — о вылете сборной Польши с ЧМ-2022: «Был бы сюрприз, если бы они прошли Францию»

Экс-полузащитник «Барселоны», «Арсенала» и сборной Белоруссии Александр Глеб в комментарии «СЭ» отреагировал на поражение сборной Польши от Франции (0:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

10.12.2022 | Англия — Франция

«Это читалось. Фаворитом была сборная Франции, она на ходу, показывает хороший футбол. Был бы сюрприз, если бы поляки прошли Францию. Польша из группы вышла, не показав зрелищного футбола. Просто за счет дисциплины и борьбы. Англия — Франция в четвертьфинале? Такая вывеска на финал. Жаль, что только в четвертьфинале встретятся», — сказал Глеб «СЭ».

Франция в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре встретится со сборной Англии.