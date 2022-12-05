Глеб поддержал возможный переход РФС в АФК: «Для сборной от этого будут плюсы»

Экс-полузащитник «Барселоны», «Арсенала» и сборной Белоруссии Александр Глеб в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

— В России активно обсуждается возможный переход в Азиатскую конфедерацию. Учитывая уровень сборных Японии, Кореи, Саудовской Аравии, считаете ли вы это целесообразным?

— Если другого варианта нет, почему нет? В Азии поднимается уровень. Сборные достаточно сильные, чтобы конкурировать с ними. Если не допускают здесь, надо пробовать там. Исполком РФС рассмотрит вопрос? В любом случае для сборной от этого будут плюсы. Как ты можешь развиваться, расти, прогрессировать? Это может быть хорошим решением.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что организация рассмотрит вариант с возможным переходом в АФК на ближайшем исполкоме.

В начале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.