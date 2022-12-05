Глеб: «Сборная Японии — очень организованная команда! Хорваты для меня не фавориты!»

Экс-полузащитник «Барселоны», «Арсенала» и сборной Белоруссии Александр Глеб в комментарии корреспонденту «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Японией и Хорватией.

«Япония может пройти дальше? Вполне возможно. Сборная Японии — очень организованная команда, технически оснащенная. Шансы 50 на 50. Возможно, японцы пройдут хорватов. Хорваты в этом матче для меня не фавориты!» — сказал Глеб «СЭ».

Сборная Японии встретится с Хорватией 5 декабря. Игра пройдет на стадионе «Аль-Вакра» и начнется в 18.00 по московскому времени.