Глик стал пятым игроком в истории сборной Польши со 100 матчами за команду

22 ноября, 19:52
Защитник сборной Польши Камиль Глик вышел стартовом составе на матч с национальной командой Мексики в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022.
Для Глика этот матч стал 100-м в составе национальной команды. По этому показателю он стал пятым в истории сборной Польши. Четверо других — Гжегож Лято (100), Михал Жевлаков (102), Якуб Блащиковский (108) и Роберт Левандовски (135).
34-летний Глик дебютировал за сборную Польши в 2010 году в матче с Таиландом и провел за нее 99 матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
После первого тайма в матче Польша — Мексика счет 0:0.
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