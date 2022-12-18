Глушаков считает, что игроки сборной Аргентины хотят выиграть ЧМ для Месси

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал об ожиданиях от финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией. Он считает, что в этой встрече не будет фаворита, а также отметил роль аргентинца Лионеля Мессси.

«Месси — это величина мирового футбола, я думаю, что вся сборная Аргентины хочет выиграть чемпионат мира во благо Месси, видно отношение других футболистов к нему, фотографии, где все крутятся вокруг Месси. Его игра значима в финале, но Месси не один играет, есть другие квалифицированные футболисты высокого уровня, которые добиваются больших результатов. Месси без них не добился бы со сборной, наверное, ничего. Месси — это Месси, но футбол — командная игра. Поэтому это такой значимый момент для Месси и для сборной Аргентины. Месси и сборную Аргентины тяжело представить друг без друга», — цитирует Глушакова ТАСС.

Финальный матч ЧМ-2022 Аргентина — Франция пройдет в Лусаиле. Начало — в 18.00 мск.