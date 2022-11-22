22 ноября, 20:21
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, как относится к тенденции, что на чемпионате мира в Катаре судьи стали добавлять много времени к таймам.
— Заметили тенденцию, что на ЧМ много времени добавляют? Если бы такое было в РПЛ, вы бы как отреагировали?
— Плохо. Зачем добавляют столько... Иногда ВАР убивает, если честно. Очень много времени уходит на все. Надо или быстрее или травму получил — вышел, как раньше было. Была изюминка. Кто-то симулировал, симуляция какая-то, пенальти поставили. Это тоже часть футбола. Это добавленное время не нравится.
— Может, сделали для того, чтобы больше валялись?
— Может, больше паузы. Там же жарко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования