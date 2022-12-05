Ливакович — о трех отбитых пенальти: «Это величайший момент в моей карьере»

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович прокомментировал то, что отразил три урада в серии пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Японией (1:1, 3:1 по пенальти).

«Это удивительное чувство. Слава Богу, все закончилось хорошо. С самого начала игры они прессинговали, что было непросто. Это величайший момент в моей карьере», — приводит слова Ливаковича RMC Sport.

Хорватский голкипер стал третьим вратарем в истории, отразивший три пенальти в послематчевой серии на чемпионате мира.

В 1/4 финала Хорватия сыграет с победителем пары Бразилия — Южная Корея.