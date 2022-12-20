Голкипер сборной Аргентины на чемпионском параде держал на руках куклу с лицом Мбаппе

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес вновь потроллил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

На этот раз во время чемпионского парада, который проходил в Буэнос-Айресе, он держал на руках куклу, к которой приклеил фотографию расстроенного лица Мбаппе.

Во время празднования победы на ЧМ-2022 аргентинские футболисты в раздевалке распевали слова: «Минута молчания». Эмилиано Мартинес, в свою очередь, добавил: «Для Мбаппе, который умер».

Напомним, что Эмилиано Мартинесу ранее не понравились комментарии, сделанные Килианом Мбаппе в мае, когда нападающий заявил, что Аргентина не встречала достаточно хороших команд в отборе в Южной Америке.

«Он недостаточно разбирается в футболе», — сказал тогда голкипер на критику Мбаппе.

Отметим, что сам чемпионский парад не удалось проехать в полном объеме, так как на улицах столицы Аргентины оказалось слишком много людей.