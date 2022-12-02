Куртуа — о вылете Бельгии с ЧМ-2022: «Мы не «золотое поколение»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал ничью с Хорватией (0:0) в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022. Бельгийцы не вышли в плей-офф турнира в Катаре.

«Мы не «золотое поколение», но мы поколение с большим количеством талантов и великих игроков. Мы показали в России, что можем играть хорошо. Но на последнем Евро и на этом чемпионате мира мы были сами не свои. Это немного обидно. Посмотрим, кто уйдет, а кто останется.

Это не то, чего мы хотели. Но мы с самого начала знали, что нам предстоит встретиться с тремя сложными соперниками. Мы сделали все возможное для победы, но... Это футбол", — приводит слова Куртуа RMC Sport.

Бельгия в трех турах групповой стадии ЧМ-2022 набрала 4 очка и заняла третье место. Бельгийцы впервые в 21-м веке не смогли выйти из группы на крупных чемпионатах (мира и Европы).