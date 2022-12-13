Льорис: «Нельзя не восхититься результатами Марокко на ЧМ, но надеюсь, что в финал выйдет Франция»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился мнением о предстоящем матче с Марокко в полуфинале ЧМ-2022.

«Нельзя не восхититься результатами Марокко на турнире. На таком уровне не бывает случайностей. Когда команда способна победить Бельгию и выбить Испанию и Португалию, это объясняется наличием сплоченности и командного духа. Уверен, атмосфера на стадионе будет недружелюбной по отношению к нам, мы должны быть к этому готовы и показать лучшую игру.

Мы должны сохранить это спокойствие, которое было у нас с самого начала турнира. Надеюсь, что в финал выйдет именно Франция», — приводит слова Льориса RMC Sport.

Матч 1/2 финала ЧМ-2022 между Марокко и Францией состоится в среду, 14 декабря. Начало — в 22.00 мск.