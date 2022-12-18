Голкипер сборной Франции Льорис ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде

Голкипер сборной Франции Уго Льорис подвел итоги матча финала ЧМ-2022 против команды Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти).

«Это был почти боксерский поединок, мы обменивались ударом на удар. Единственное сожаление, это то, что мы, возможно, провалили первый тайм. Несмотря на это, мы не сдавались, мы верили в победу до конца.

Исход матча решался в серии пенальти. Всегда тяжело проигрывать таким образом. Но мы отдадим все силы на турнире. И я не могу обвинить в чем-то команду.

В этом финале мы могли опустить руки при счете 0:2, но продолжали верить и смогли перевернуть игру. Это футбол. Мы должны поздравить аргентинцев, которые провели отличный турнир, отличный финал.

Мое будущее в сборной? Сейчас не время отвечать на эти вопросы. Это болезненный вечер для всех игроков, персонала, руководства и болельщиков, несмотря на то, что мы добились многого. Для того, чтобы все переварить, потребуется некоторое время", — приводит слова Льориса L'Equipe.