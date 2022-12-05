Голкипер сборной Хорватии Ливакович отбил три удара в серии пенальти с Японией на ЧМ-2022

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович стал главным героем серии пенальти матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Японии (1:1, 3:1 — по пенальти).

Он отразил три из четырех ударов по своим воротам.

Голкипер справился с ударами Такуми Минамино, Каору Митомы и Мая Йосиды. Пробить хорватского вратаря смог только Такума Асано.

В 1/4 финала Хорватия сыграет с победителем пары Бразилия — Корея.