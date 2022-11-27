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27 ноября, 23:26

Голкипер сборной Канады: «У нас впереди еще одна игра и мы хотим добыть победы на чемпионате мира»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Голкипер сборной Канады Милан Борян оценил выступление команды на ЧМ-2022.

— Сборная Канада не набрала ни одного очка. Что ты думаешь?

— Мы играем футбол. У нас впереди еще одна игра и мы хотим добыть победы на чемпионате мира.

— Канада не принимала участие в чемпионатах мира с 1986. Что изменилось, как вам удалось вернуться?
— В первый же день, как Джон Хердман пришел, он сказал, что мы будем участвовать в чемпионате мира, он заставил нас в это поверить, мы поверили, и — он потрясающий тренер, потрясающий психотерапевт, брат, отец, болельщик. Он для нас — все. Я вместе с ним вот уже четыре года, а у меня ощущение, что мы вместе всю жизнь

Он потрясающий. Джон умеет так вселить уверенность, так зарядить позитивной энергией, это вообще невероятно. Я (в этой программе) уже 12 лет, и не думаю, что до него у нас был хоть один тренер с таким огромным зарядом энергии и позитива. Невероятно. Он реализует все лучшее, что есть в каждом из нас. Сегодня нам не повезло, но мы продолжаем бороться, продолжаем работать и все еще впереди.

— Эта игра была для тебя важно?

— Что игра с Сербией, Хорватией или Бразилии — все важны. Игра против Хорватии была хорошей, но не особенной, чтобы говорить об этом.

После двух матчей Канада не имеет набранных очков и лишилась шансов на попадание в плей-офф.

В заключительном туре сборная Хорватии сыграет с командой Бельгии, канадцы встретятся с марокканцами. Оба матча пройдут 1 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Канады по футболу
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