Очоа: «Обожаю чемпионат мира»

23 ноября, 04:26
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал после ничьей с Польшей (0:0) в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира-2022 признался, что любит мировые первенства. В этой встрече вратарь отразил пенальти на 58-й минуте.
«Я люблю чемпионат мира, я обожаю его», — написал Очоа в Twitter.
Во 2-м туре мексиканцы сыграют против Аргентины (22.00 мск), а поляки встретятся с Саудовской Аравией (16.00 мск). Обе игры пройдут 26 ноября.
В группе С по итогам игрового дня первое место занимает Саудовская Аравия (3 очка), вторая — Польша (1 очко), третья — Мексика (1 очков), четвертая — Аргентина (0 очков).
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