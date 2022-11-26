26 ноября, 19:56
Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны рассказал, что знает о знаменитом советском вратаре Льве Яшине.
— Несколько лет назад вы были номинированы на «Трофей Яшина». Знаете ли вы, кто такой Лев Яшин?
— Конечно, знаю! Возможно, однажды я выиграю этот приз. Но у меня осталось не так много времени для этого.
— Что можете сказать о нем?
— Не знал его лично. Он играл задолго до меня. Это один из лучших вратарей в истории. Для меня лучший — Буффон, но Яшин — тоже легенда футбола.
Трофей Яшина — это ежегодная награда, вручаемая с 2019 года лучшему вратарю года. Церемония награждения проходит одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования