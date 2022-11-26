Щенсны: «Для меня лучший — Буффон, но Яшин — тоже легенда футбола»

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны рассказал, что знает о знаменитом советском вратаре Льве Яшине.

— Несколько лет назад вы были номинированы на «Трофей Яшина». Знаете ли вы, кто такой Лев Яшин?

— Конечно, знаю! Возможно, однажды я выиграю этот приз. Но у меня осталось не так много времени для этого.

— Что можете сказать о нем?

— Не знал его лично. Он играл задолго до меня. Это один из лучших вратарей в истории. Для меня лучший — Буффон, но Яшин — тоже легенда футбола.

Трофей Яшина — это ежегодная награда, вручаемая с 2019 года лучшему вратарю года. Церемония награждения проходит одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча».