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Сегодня, 14:34

Голландский журналист сказал, что атака Нидерландов ничего не потеряла из-за отсутствия Промеса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голландский журналист газеты Gelderlander Лекс Ламмерс прокомментировал отсутствие нападающего «Спартака» Квинси Промеса в составе голландской команды.

«К Квинси Промесу претензий ни у ван Гала, ни у фанатов сборной Нидерландов нет. Он бы при любых раскладах не попал в состав, даже если бы у него не было истории с поножовщиной в Нидерландах. В сборной есть исполнители намного сильнее и моложе Квинси. Атака сборной Нидерландов ничего не теряет в отсутствие Промеса. В сборной ван Гала нападающий «Спартака» не был бы на ведущих ролях и не определял бы игру команды», — приводит слова Ламмерса Sport24.

Он также заявил, что в матче с Эквадором сборная Нидерландов является фаворитом, но игроки знают, какая опасность может исходить от соперника. По его словам, южноамериканская сборная может навязать борьбу в этом матче и создать проблемы «оранжевым львам».

Матч Нидерланды — Эквадор пройдет 25 ноября. Начало — в 19:00.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-25-gollandskiy-zhurnalist-ataka-niderlandov-nichego-ne-teryayet-v-otsutstviye-promesa-yest-igroki-namnogo-silneye
Квинси Промес
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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