Грилиш считает, что Уэльс будет серьезно настроен на матч с Англией

26 ноября, 16:53
Нападающий сборной Англии Джек Грилиш поделился ожиданиями от матча 3-го тура групповой стадии чемпионата мира-2022 с Уэльсом.
«У Уэльса очень хорошие игроки. Они будут играть не только из-за гордости. В их мыслях они не выбыли из игры, им еще предстоит сыграть, и они все еще могут пройти квалификацию. Это будет трудно для них, но шанс есть. У нас есть несколько дней на подготовку. Все в наших руках», — приводит RTE слова Грилиша.
Сборная Англии сыграет с Уэльсом во вторник, 29 ноября. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
После двух игр англичане занимают 1-е место в группе В (4 очка). Уэльс расположился на последней, четвертой, позиции (1 очко).
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