Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

23 ноября, 10:14

Гризманн надеется, что команда поможет Жиру побить рекорд Анри по забитым мячам за сборную

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над Австралией (4:1) в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 и высказалсяь о партнере по национальной команде Оливье Жиру.

«Для меня не проблема играть ближе к центру поля. Самое главное — это команда. Я всегда буду делать то, что нужно команде. Я думаю, что для меня так даже лучше, потому что я лучше читаю игру из центра. Когда все идеально работает, это приносит победы. Мы должны продолжать работать. Это всего лишь первая игра, нельзя думать, что мы слишком хороши. Что касается Жиру, независимо от того, забивает Оливье или не забивает, он всегда является важным игроком для нас и приносит пользу. Мы пытаемся создавать для него наилучшие условия и хорошие моменты. Надеюсь, нам удастся помочь ему побить рекорд Анри», — приводит слова Гризманна RMC Sport.

36-летний Жиру отметился дублем в матче с Австралией и сравнялся по забитым мячам с Тьерри Анри — 51.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Антуан Гризманн
Оливье Жиру
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
«Это моя боль и мой грех навсегда». Роковой удар перевернул жизнь топового российского бойца
История Андрея Пятницкого: голы «Ливерпулю», интерес «Реала», нелепая травма
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Рабьо рассказал, в чем заключается сила сборной Франции

У журналиста в Катаре отняли флаг бразильского штата. Его приняли за флаг ЛГБТ