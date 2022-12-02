Гризманн поддержал Киммиха, который обвинил себя в вылете Германии с ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поддержал немецкого полузащитника Йозуа Киммиха, который обвинил себя в вылете своей команды с ЧМ-2022.

Ранее Киммих заявил: «Это худший день в моей карьере. Как будто упал в пропасть. Такое чувство, что все эти неудачи связаны со мной».

«Йозуа, ты — отличный игрок! Все будет в порядке», — написал Гризманн.

Сборная Германии заняла третье место в группе E на ЧМ-2022. Команда набрала 4 очка в 3 матчах, как и Испания, однако испанцы оказались на второй строчке благодаря лучшей разности забитых и пропущенных голов и вышли в 1/8 финала турнира.