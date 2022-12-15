Гризманн поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 против Аргентины

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победы над Марокко (2:0) в полуфинале чемпионата мира-2022 поделился ожиданиями от финала.

«Когда в команде есть Лео, все совсем по-другому. Мы видели почти все матчи, знаем, как аргентинцы играют. Это очень сложная команда, она в отличной форме и в хорошем настроении, как и мы. Это будет нелегкий матч, с ними будут болельщики. Завтра посмотрим, что можно сделать», — цитирует L'Equipe Гризманна.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.