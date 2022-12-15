Гризманн признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Франция — Марокко

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн признан лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата мира-2022 против Марокко (2:0). После игры ему вручили памятный приз.

31-летний француз отыграл всю встречу. Он начал голевую атаку, после которой Тео Эрнандез на 5-й минуте открыл счет.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.