Гризманн сравнялся с Зиданом по количеству голевых передач за сборную Франции. Больше только у Анри

26 ноября, 21:21
Сборная Франции со счетом 2:1 обыграла команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
Нападающий французов Антуан Гризманн отметился голевой передачей в этой встрече. Он сделал уже 26-ю голевую передачу за карьеру в национальной команде и сравнялся по этому показателю со знаменитым Зинедином Зиданом. Теперь они делят второе место в списке лучших ассистентов.
Первую строчку занимает экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри — 27 передач.
Напомним, что на данный момент Анри также делит первое место в списке лучших снайперов с Оливье Жиру — по 51 голу.
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