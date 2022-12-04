Гризманн установил рекорд Франции по передачам под удар в XXI веке

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн установил рекорд на чемпионате мира в Катаре.

Как сообщает Opta, Гризманн отдал 15 передач под удар на ЧМ-2022 — это рекорд Франции по передачам под удар за один чемпионат мира в XXI веке.

4 декабря 31-летний футболист принял участие в матче против Польши (3:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.