Гризманн: «Без хорошей защиты не станешь чемпионами мира»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, что нужно команде для победы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Атакующая игра очень важна, однако не менее важно сохранять баланс и компактность, когда у вас отсутствует мяч. Без хорошей игры в защите вы не сможете добиться успеха. Жиру и Дембеле проделывают очень ценную работу без мяча, от Мбаппе нужно меньше, но для нас важно, чтобы он оставался свежим для контратак и атакующих прорывов. На текущий момент в нашей игре присутствует баланс, мы должны продолжать его поддерживать — в этом и заключается секрет успеха на таком турнире, как ЧМ», — заявил нападающий на послематчевой конференции.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Франции сыграет с Польшей в матче 1/8 сегодня, 4 декабря, начало — 18.00 мск.