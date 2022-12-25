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Сегодня, 15:09

Грушевский назвал главное футбольное событие 2022 года

Мария Куцубеева
Корреспондент
Футболисты сборной Аргентины.
Фото Reuters
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Пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в комментарии для «СЭ» назвал главное футбольное событие 2022 года.

«Финал чемпионата мира! Не сам турнир, который был довольно средним, если не сказать, что сереньким и невыдающимся. Не могу сказать, что были какие-то открытия или новые футболисты потрясли. Даже от тех, от кого ждали каких-то чудес, например, от Мбаппе. Да, играл он хорошо, но футбольный мир не потряс. Поэтому отмечу именно финал и торжество высшей справедливости — титул чемпиона мира Лионеля Месси. Это главное событие для меня футбольного года», — сказал Грушевский «СЭ».

35-летний Месси впервые выиграл чемпионат мира, в финале турнире в Катаре сборная Аргентины победила Францию (3:3, пенальти — 4:2).

Лионель Месси
Михаил Грушевский
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