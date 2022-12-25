Грушевский назвал Роналду разочарованием года: «Капризная прима-балерина»

Пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в комментарии для «СЭ» назвал главное разочарование в футболе 2022 года.

«Криштиану Роналду! Это тотальное разочарование. Его конфликт в «Манчестер Юнайтед», его фиаско и сборной Португалии на ЧМ, его поведение. Капризная прима-балерина, которая в итоге остается у разбитого корыта. Понятно, что он заслуженный человек и многого добился в личном плане, был чемпионом Европы в составе Португалии, но все равно такой плачевный финал», — сказал Грушевский «СЭ».

На ЧМ-2022 сборная Португалии дошла до четвертьфинала, в котором проиграла Марокко (0:1). Криштиану Роналду принял участие во всех пяти матчах команды на турнире и забил один гол. В 1/8 финала и четвертьфинале форвард выходил на поле со скамейки запасных.