Губерниев: «Если бы так преcc-атташе сборной Бразилии взяли за шкирку, как он кошку, то ему было бы больно»

Телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на эпизод во время пресс-конференции сборной Бразилии, когда пресс-атташе национальной команды схватил кота и сбросил его со стола.

«Если бы так преcc-атташе Бразилии взяли бы за шкирку, как он кошку, то ему было бы больно. Убежден, что он живодер и гад в таких вещах. Его нужно привлечь к ответственности и оштрафовать на большую сумму, а деньги передать в приют, где есть котики и собачки. Потому что это из вот вон выходящий поступок. Пресс-атташе Бразилии — козлина», — сказал Губерниев «СЭ».

9 декабря Бразилия сыграет против сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.