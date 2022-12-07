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Сегодня, 01:22

Губерниев: «Португалия без Криштиану — сила!»

Сергей Разин
корреспондент
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной Португалии в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

«Швейцария, эх! Португалия без Криштиану — сила!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду начал матч в запасе. Вместо него на поле с первых минут вышел Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик и сделал результативную передачу.

В четвертьфинале Португалия встретится со сборной Марокко, которая ранее оказалась сильнее Испании. Встреча пройдет 10 декабря.

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Дмитрий Губерниев
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ЧМ-2022
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29.11
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22.11
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22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
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22:00
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Мексика
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Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
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23.11
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Германия
Япония
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23.11
19:00
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Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
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01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
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И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
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Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
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28.11
13:00
Камерун
Сербия
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28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
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02.12
22:00
Камерун
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Корея
Гана
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28.11
22:00
Португалия
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Корея
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Гана
Уругвай
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Франция
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Англия
Сенегал
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Япония
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1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
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3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
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Бразилия
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Корея
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Нидерланды
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Аргентина
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Бразилия
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13.12
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П 58
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17.12
18:00
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П 59
14.12
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П 60
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Англия
10.12
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10.12
18:00
Португалия
П1 5.80 X 3.90 П2 1.67
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П
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0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
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A 20.11 19:00
Катар
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0
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B 21.11 16:00
Англия
Иран
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6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
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0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
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0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
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4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
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0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
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1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
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0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
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Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
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2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
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2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
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0
G 02.12 22:00
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Швейцария
2
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Португалия — Швейцария: видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022