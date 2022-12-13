Губерниев уверен, что пенальти в ворота Хорватии в полуфинале ЧМ назначен верно

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал пенальти в полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина — Хорватия.

Ранее Губерниев в своем Telegram-канале написал, что пенальти не было.

«Был пенальти, просто я за Хорватию болею. Думал, что вратарь Ливакович возьмет, было жалко его. Но пенальти был, арбитры даже ВАР не стали смотреть», — сказал Губерниев «СЭ».

11-метровый реализовал Лионель Месси.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.