Гвардиол превзошел достижение Олича в сборной Хорватии на ЧМ

Гвардиол стал самым молодым автором гола в истории Хорватии на чемпионате мира

Защитник Йошко Гвардиол стал самым молодым автором гола в истории Хорватии на чемпионате мира.

В возрасте 20 лет и 328 дней он забил гол в матче чемпионата мира-2022 за 3-е место против команды Марокко.

Предыдущий рекорд по данному показателю принадлежал бывшему нападающему сборной Хорватии Ивице Оличу. Он забил мяч в ворота Италии на мировом первенстве в 2002 году, когда ему было 22 года и 267 дней.