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Сегодня, 14:26

Гвардиола назвал безумием проведение чемпионата мира в середине сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как чемпионат мира 2022 года влияет на игроков.

«У нас сумасшедший сезон — игроки не могут отдохнуть и все время оглядываются на чемпионат мира. Травма в матче с «Брентфордом» не повлияет на результаты в премьер-лиге, но вы пропустите чемпионат мира. Месяц назад я мог попросить игроков сосредоточиться, но теперь чемпионат мира уже не за горами. В субботу мы играем, а в воскресенье они уже будут в своих сборных. Игроки просто не могут не думать об этом, и я на их месте делал бы то же самое», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Первая игра в чемпионате Англии после чемпионата мира состоится 26 декабря. 51-летний тренер пошутил, что придется задействовать игроков из академии или клубных физиотерапевтов, если игроки сборных не освободятся к этому моменту.

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-11405297/Pep-Guardiola-slams-crazy-World-Cup-timing-Sepp-Blatter-admits-picking-Qatar-mistake.html
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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