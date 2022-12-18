Хабиб о финале ЧМ-2022: «Лучший матч в истории. Лучший турнир в истории»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция (3:3, по пенальти — 4:2).

Спортсмен лично посетил матч, который проходил в Лусаиле (Катар). Он выложил у себя в соцсетях видео с трибуны.

«Лучший матч в истории. Лучший турнир в истории. Поздравляю, Аргентина. Спасибо, Катар», — написал Нурмагомедов.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира. Аргентинцы завоевали кубок мира впервые спустя 36 лет.