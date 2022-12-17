Хабиб посетил игроков сборной Марокко перед матчем с Хорватией на ЧМ-2022

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с игроками сборной Марокко перед матчем за третье место чемпионата мира-2022 против Хорватии.

Боец выложил в социальной сети совместную фотографию с футболистами и тренерским штабом национальной команды.

«Удачи завтра, Марокко», — написал Хабиб.

Матч за третье место чемпионата мира-2022 между сборными Марокко и Хорватии состоится в субботу, 17 декабря. Начало — в 18.00 по московскому времени.