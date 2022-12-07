Ханс-Дитер Флик останется на посту главного тренера сборной Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) заявил, что Ханс-Дитер Флик продолжит возглавлять сборную Германии, несмотря на неудачное выступление команды на ЧМ-2022 в Катаре.

«Мы все убеждены, что чемпионат Европы-2024 в нашей стране представляет собой прекрасную возможность для развития футбола в Германии. Наша цель — сделать этот турнир спортивным успехом. Мы полностью уверены во Флике. Он справится с этой задачей вместе со своей командой», — заявил президент союза Бернд Нойендорф.

«Моя тренерская команда и я с оптимизмом смотрим на чемпионат Европы в нашей стране. Мы, как команда, можем добиться гораздо большего, чем-то, что показали в Катаре. Там мы упустили прекрасную возможность. Мы извлечем из этого свои уроки», — добавил Флик.

Напомним, что сборная Германии заняла третье место в группе Е ЧМ-2022 и не смогла выйти в плей-офф турнира.