Пасторе: «Как и Марадона, Месси тащит сборную Аргентины»

Экс- игрок сборной Аргентины Хавьер Пасторе поделился мнением по поводу игры форварда аргентинской сборной Лионеля Месси.

«Месси делает то, что от него все ожидают. Против Австралии он показал зрелищную и полноценную игру. Он берет на себя ответственность за команду, ищет мяч, пытаясь обводить соперников и самостоятельно продвигаться к воротам. Мы все ожидаем от него такой футбол, потому что он лучший игрок в мире. Как и Марадона, он тащит сборную Аргентины», — цитирует Пасторе официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с командой Нидерландов. Матч пройдет 9 декабря. Начало встречи — в 22.00 мск.