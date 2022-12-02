Хаверц признан лучшим игроком матча Коста-Рика — Германия

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2022 против Коста-Рики (4:2). После игры ему вручили памятный приз.

23-летний немец вышел на замену на 66-й минуте встречи, после чего сравнял счет и оформил дубль. Однако победы не хватило его команде для выхода в плей-офф.

Германия заняла третье место (4 очка), уступив Испании по количеству забитых мячей.