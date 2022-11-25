Хавертц заявил, что сборная Германии больше не будет проводить акции протеста на ЧМ

Полузащитник сборной Германии Кай Хавертц заявил, что Германия больше не планирует акций протеста на ЧМ-2022.

«Мы очень четко выразили нашу точку зрения за последние дни. Если честно, сложно вновь высказываться на эту тему. Все знают, какова наша точка зрения, так что теперь мы на 100 процентов сконцентрированы на футболе», — приводит слова Хавертца Bayern & Germany в соцсетях.

23 ноября немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ. Сообщалось, что некоторые футболисты были раздражены и предпочли бы не участвовать в таких акциях.

Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью No discrimination («Нет дискриминации»). В Международной федерации футбола заявили, что если кто-то из игроков наденет повязку OneLove радужного цвета, то судья будет вправе показать такому футболисту желтую карточку.