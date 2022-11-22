22 ноября, 13:26
Главный тренер «Барселоны» Хави назвал фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре.
«Я считаю, что Бразилия и Аргентина на ступеньку выше остальных. Месси очень мотивирован. Последние полгода он снова показывает свою лучшую игру. Считаю, у сборной Испании тоже будет очень хороший чемпионат мира. Я настроен оптимистично, несмотря на то что команду критикуют и предъявляют к ней много требований. Луис Энрике — настоящий лидер, у него очень сильный характер», — цитирует специалиста Mundo Deportivo.
Аргентина играет в группе С против Саудовской Аравии, Польши и Мексики. Бразильцы на групповом этапе встретятся с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря.
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