Хендерсон: «Англия может показать хороший результат в матче с Францией»

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Франции.

«Знаем, что нам будет противостоять команда мирового класса с игроками мирового класса. Это огромное, огромное испытание, так как они действующие чемпионы. Но я верю в наших игроков и считаю, что если мы выйдем на уровень, на который способны, можем показать хороший результат. Все может случиться, поэтому мы должны верить и выкладываться на полную», — цитирует BBC Хендерсона.

Матч между сборными Англии и Франции пройдет в субботу, 10 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.