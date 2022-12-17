Хоркина надеется на победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина рассказала о своих симпатиях в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сыграют сборные Франции и Аргентины.

«Не исключаю, что будет серия пенальти. Хочу, чтобы Аргентина победила, хотя во Франции прекрасные игроки, и где-то в глубине души понимаю, что победят европейцы. Но поставлю все равно на Аргентину, которая обыграет соперника со счетом 2:1. Не считаю, что один Месси в поле воин, но, возможно, он просто своей игрой подтягивает всех остальных до нужного уровня», — приводит слова Хоркиной Metaratings.ru.

В финале мундиаля Франция сыграет против сборной Аргентины. Матч пройдет 18 декабря и начнется в 18.00 по московскому времени.