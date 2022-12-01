Хорватия — Бельгия: Лукаку дважды за минуту не смог забить в пустые ворота

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не смог реализовать два опасных момента за одну минуту в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Хорватии.

На 61-й минуте форвард оказался перед пустыми воротами и попал в штангу ударом ногой. Минуту спустя после подачи с левого фланга Лукаку вновь мог забивать в пустые ворота, но в этот раз пробил головой выше перекладины.

В параллельном матче группы F сборная Марокко обыгрывает Канаду. В случае, если марокканцы не проиграют, а Бельгия не сможет победить Хорватию, то бельгийцы займут третье место в своей группе и не попадут в 1/8 финала ЧМ-2022.