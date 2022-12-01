Хорватия — Бельгия: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу

1 декабря в Эр-Райяне сборная Хорватии сыграет с Бельгией в матче группы F чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Хорватия — Бельгия. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru (начало — в 17.45).

Хорваты с 4 очками лидируют в турнирной таблице группы. Бельгийцы с 3 баллами располагаются на третьей строчке.

27 ноября хорваты выиграли у Канады (4:1), а Бельгия уступила Марокко (0:2).