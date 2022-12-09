Хорватия — Бразилия: Неймар открыл счет в матче

Форвард сборной Бразилии Неймар на 105+1-й минуте открыл счет в матче 1/4 финала ЧМ-2022 в Хорватией — 1:0.

Неймар на входе в штрафную отыгрался с Пакета, а в завершении проскочил мимо вратаря и с острого угла пробил под перекладину.

Далее командам предстоит сыграть второй дополнительный 15-минутный тайм.