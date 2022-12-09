Хорватия — Бразилия: Петкович сравнял счет в матче

Форвард сборной Хорватии Бруно Петкович на 117-й минуте сравнял счет в матче 1/4 финала с Бразилией — 1:1.

Влашич на левом фланге отдал продольный пас на ход Оршичу, который далее отправил его поперек поля. Петкович отправил мяч в сетку, который залетел, зацепив ногу Маркиньоса.