Хорватия — Бразилия: видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Хорватии обыграла Бразилию в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Основное время закончилось со счетом 0:0. В дополнительное счет в игре открыл Неймар, а затем игрок хорватов Бруно Петкович сравнял (1:1). В серии пенальти футболисты Хорватии оказались точнее — 4:2.

Видеообзор матча 1/4 финала Хорватия — Бразилия

В полуфинале турнира в Катаре команда сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина, который начнется в 22.00 мск.