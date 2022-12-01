Хорватия и Бельгия не забили голов в первом тайме матча ЧМ-2022

Сборные Хорватии и Бельгии не забили голов в первом тайме матча третьего тура групповой стадии ЧМ-2022.

Отметим, что на 15-й минуте встречи главный судья Энтони Тэйлор отменил пенальти в ворота бельгийцев после просмотра ВАР.

Вначале судья назначил 11-метровый удар после фола игрока сборной Бельгии Янника Феррейра-Карраско в штрафной, который грубо сыграл против Андрея Крамарича.

Однако Тэйлора позвали к монитору и после просмотра ВАР пенальти был отменен из-за ранее случившегося офсайда у Хорватии. В положении вне игры оказался защитник Деян Ловрен.

В параллельном матче Марокко обыгрывает Канаду со счетом 2:1.