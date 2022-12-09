Хорватия и Бразилия определят победителя матча 1/4 финала ЧМ-2022 в серии пенальти

Сборные Хорватии и Бразилии определят победителя матча 1/4 финала ЧМ-2022 в серии пенальти

Основное время закончилось со счетом 0:0. В дополнительное команды обменялись голами — 1:1. Вначале забил Неймар на 105+1-й минуте, затем на 117-й минуте Бруно Петкович сделал счет ничейным.

Теперь победитель данного противостояния будет определяться в серии пенальти.